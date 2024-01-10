شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، ملف قانون حد السحر والشعوذة الذي أقرّه مجلس النواب، وما إذا كان ضرورة قانونية أم ضغوط سلفية قادت إلى إقراره في هذا التوقيت.

وأمس الثلاثاء، قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مشروع القانون «كان مقترحا منذ عام، وجرت مناقشته وتداوله أكثر من مرة»، لافتا إلى أن «المقترح مقدم من هيئتي أوقاف بنغازي وطرابلس، بعد ورود عدد كبير من الشكاوى بالخصوص».

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وانتشرت في ليبيا خلال الفترة الماضية عشرات القصص عبر موقع «فيسبوك» وصفحات الجهات الأمنية تتعلق بالقبض على متهمين بالعمل في السحر والشعوذة، وهي الظاهرة التي يحاول التشريع الجديد الحد منها بعقوبات رادعة، وهو ما يناقشه البرنامج في حلقة اليوم.

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