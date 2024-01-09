علي أبوزريبة: قانون السحر والشعوذة قدمته هيئتا أوقاف بنغازي وطرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، إن قانون تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها قدمته كل من هيئتي الأوقاف في بنغازي وطرابلس، مؤكدًا إقرار القانون «بعد التعديل في بعض بنوده».

وأقر مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، قانون حد السحر والشعوذة، وتعديل قانون العفو العام، وفق ما صرح به الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في وقت سابق اليوم.

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وأوضح أبوزريبة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مشروع القانون «كان مقترحًا منذ عام، وجرت مناقشته وتداوله لأكثر من مرة»، لافتًا أن «المقترح مقدم من هيئتي أوقاف بنغازي وطرابلس، بعد وردو عدد كبير من الشكاوى بالخصوص».

كما أكد أبوزريبة التصويت على القانون من قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب، آملًا أن يكون هذا القانون رادعًا للسحرة والمشعوذين.