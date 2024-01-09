المنفي يبحث مع سفير قطر جهود باتيلي بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، جهود البعثة الأممية في ليبيا، والعمل مع المجلس الرئاسي على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المعنية، للوصول بالبلاد للانتخابات، وتأكيد وحدة ليبيا وسيادتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الثلاثاء في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

ونقل البيان عن السفير القطري مواصلة دعم بلاده المجلس الرئاسي في كل خطواته، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُفضي للانتخابات في أقرب الآجال.

وفي وقت سابق اليوم، بحث المنفي مع السفير الهولندي لدى ليبيا، جوست كلارينبيك، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

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مبادرة باتيلي

وأطلق المبعوث الأممي، في نوفمبر الماضي، مبادرة «خماسية» من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، انتقد باتيلي مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».