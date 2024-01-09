ضبط متهم بخطف وقتل وافد قبل 10 سنوات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم بخطف وتعذيب وقتل وافد قبل عشر سنوات.

وقبل عشر سنوات عُثر على جثة مجهولة الهوية عليها آثار إصابة بعيار نادي بأحد مستشفيات العاصمة وتزامنا مع ذلك تقدمت مقيمة أجنبية الجنسية ببلاغ إلى مركز شرطة الحي الصناعي يفيد بتعرض نجلها للخطف والتعذيب والقتل، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد الانتهاء من أخذ أقوال الشهود جرى القبض على المتهم الرئيسي، واتُخذت بشأنه الإجراءات القانونية وإيداعه السجن على ذمة قضية قتل وتعذيب بناءً على أمر النيابة العامة.