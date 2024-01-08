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محكمة استئناف طرابلس تؤجل محاكمة عبدالله السنوسي إلى 22 يناير الجاري

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الإثنين 08 يناير 2024, 07:19 مساء
محكمة استئناف طرابلس تؤجل محاكمة عبدالله السنوسي إلى 22 يناير الجاري
رئيس المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي خلال محاكمته. (الإنترنت)
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أعلن محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق أحمد نشاد، اليوم الإثنين، أن محكمة استئناف طرابلس أجلت جلسة محاكمة موكله اللواء عبدالله السنوسي إلى 22 يناير الجاري.

وقال نشاد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الجلسة تأجلت لذات السبب، وهي عدم جلب موكله من محبسه للمرة العاشرة على التوالي، محملاً النيابة العامة مسؤولية هذا التقاعس.

- محامي عبدالله السنوسي يحمل النيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة موكله

وأكد النائب العام المستشار الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي أن مكتبه سينظر في تأخر محاكمة السنوسي، وتعهد بمعالجة الأمر «في القريب العاجل، وضمان محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للسنوسي وفق معايير العدالة».

وقال الصور إن مكتبه ليس لديه معلومات بشأن الظروف الصحية للسنوسي، مشيرا إلى أن لدى النيابة العامة «تظلمات» من ذويه بسبب تأجيل محاكمته، وإطالة أمدها.

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