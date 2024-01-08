«الخدمة المدنية»: إطلاق نظام الملاكات الوظيفية الإلكتروني قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قرب إطلاق نظام الملاكات الوظيفية الإلكتروني.

واجتمع مدير مكتب تقنية المعلومات بالوزارة أسامة ضو مع مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات أمس الأحد لاستعراض النظام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

أهداف نظام الملاكات الوظيفية الإلكتروني

وقال مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات إبراهيم أبوالمغاير إنّ النظام يستهدف الوصول إلى التحوّل الرقمي، ما يسهِّل عملية إعداد الملاكات من قبل الوحدات الإدارية، ويعطي مؤشرات حقيقية حول وضع الملاكات الوظيفية بما يعزز عملية اتخاذ القرارات بشأنها.

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ويحتوي النظام على نافذة لكل الجهات ستمكنها من تسليم الملاك الوظيفي والعمل به عند إحالته لتتم العملية بشكل إلكتروني، حيث يجري إعداد الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية عبر مراحل، بدءًا من وضع الملاك الوظيفي وتسليمه إلى مراجعته والبتِّ فيه من قِبَل الإدارة .