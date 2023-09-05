الاتفاق على حلحلة الإفراجات المالية لفائض الملاك الوظيفي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث ديوان المحاسبة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الرقابية المفروضة على حسابات الوزارة، واتفقا على حلحلة الإجراءات بشأن الإفراجات المالية الخاصة بفائض الملاك الوظيفي، والوصول إلى إجراءات نهائية مع وزارة المالية فيما يتعلق بهذا الملف.

وأفاد بيان صادر عن ديوان المحاسبة، بأن رئيس الديوان خالد شكشك اجتمع اليوم مع وزير العمل والتأهيل علي العابد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة عدد من الملاحظات على وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، والإجراءات الرقابية المفروضة على حسابات الوزارتين».

وتناول الاجتماع ملف الإجراءات المتعلقة بفائض الملاك الوظيفي، وجرى الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لحل الإشكاليات والملاحظات الواردة على وزارة العمل والتأهيل، والوصول إلى إجراءات نهائية مع وزارة المالية فيما يتعلق بالإفراجات الخاصة بملف فائض الملاك الوظيفي، وفق البيان.



العابد يؤكد إحالة بيانات فائض الملاك الوظيفي لمكاتب العمل تمهيدا لإعادة تنسيبهم

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخدمة المدنية المكلف، علي العابد، إحالة بيانات فائض الملاك الوظيفي بمكاتب العمل تباعًا، تمهيدًا لإصدار قرارات إعادة تنسيبهم، عبر منصة «تنسيب».

وبحسب منصة «حكومتنا» أكد العابد خلال لقائه عددًا من الموظفين المحالين تحت تصرُّف الخدمة عن مختلف مناطق ليبيا، أن الإجراءات تسير بشكل سلس وبوتيرة عالية، من خلال اللجنة المشكلة بعضوية وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنسيبهم للقطاعات.



اجتماع ديوان المحاسبة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 5 سبتمبر2023 (ديوان المحاسبة)

اجتماع ديوان المحاسبة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 5 سبتمبر2023 (ديوان المحاسبة)