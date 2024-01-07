ضبط شخصين بتهمة السطو المسلح على معرض أثاث في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بالسطو المسلح على معرض لبيع الأثاث بمنطقة السلماني بواسطة سلاح ناري.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحريات بمنطقة السلماني بالقرب من المستشفى العسكري بقيام أشخاص من ذوي البشرة السمراء بالسطو المسلح على معرض «مزايا» للأثاث ثم لاذوا بالفرار، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وتمكنت دوريات قسم البحث الجنائي من ضبط اثنين من أفراد التشكيل بمنطقة الفندق البلدي وبحوزتهما سلاح ناري نوع «خرطوش» وعدة طلقات فضلا عن أدوات تعاطي مخدرات.

تورط متهم ثالث في عملية السطو

وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم الأولى يُدعى «م.س.م» من مواليد 1990 ليبي الجنسية والثاني يُدعى «ح.ج.خ» من مواليد 1998 ليبي الجنسية واعترفا بالسطو المسلح على معرض الأثاث بواسطة سلاح ناري نوع «خرطوش» بمساعدة شخص ثالث يحمل «مسدسًا».

وأفاد المتهمان كذلك بسلب هاتفين نوع «سامسونغ» خلال عملية السطو حيث تمكن أعضاء التحريات من استرجاعهما وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونين حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أحراز مضبوطة مع المتهمين بالسطو المسلح في بنغازي، 6 يناير 2024. (مديرية أمن بنغازي)