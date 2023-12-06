ضبط تشكيل عصابي يسطو على وافدين بالطريق العام غرب صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو على وافدين بالطريق العام غرب مدينة صبراتة.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء مركز شرطة صبراتة ضبطوا من ضبط شخص من ضمن تشكيل عصابي يمتهن السطو على وافدين بالطريق العام غرب المدينة.

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وأضافت أن المتهم اعترف على باقي التشكيل وهم ثلاث أشخاص جرى ضبطهم أيضًا متلبسين بحيازة مسروقات، كما تبين بأنهم مطلوبين على ذمم قضايا أخرى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)