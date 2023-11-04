«الداخلية»: ضبط مطلوبين في 10 قضايا سطو مسلح وتهديد بالسلاح وسرقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم السبت، ضبط مطلوبين على ذمة عشر قضايا.

وتمكنت قوة دعم مديرية أمن القره بوللي بالتعاون والتنسيق مع وحدة البحث الجنائي ومركز شرطة قصر الأخيار من ضبط المطلوبين، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن المتهمين مطلوبون على ذمة عشر قضايا تتعلق بالتهديد بالسلاح والسطو المسلح وسرقة مواطنين ليبيين وأجانب.