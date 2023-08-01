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النيابة: ضبط 39 مطلوبا في قضايا قتل وخطف وحرابة بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 11:08 صباحا
النيابة: ضبط 39 مطلوبا في قضايا قتل وخطف وحرابة بالزاوية
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلن مكتب النائب العام ضبط 39 مطلوبا في جرائم قتل وخطف وحرابة في مدينة الزاوية ومحيطها.

جاءت جهود إيقاف هؤلاء المطلوبين في إطار ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الماسة بحق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن العملية تأتي أيضا في ظل أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أفرطوا في ارتكاب الأفعال المجرمة، وأمنوا الملاحقة طيلة السنوات الماضية.

ضبط 65 متهما بارتكاب انتهاكات في الزاوية
في الرابع من يوليو الماضي، أعلنت النيابة العامة ضبط 65 متهما بارتكاب انتهاكات ضد بعض السكان في مدينة الزاوية، بالإضافة إلى تسعة تجار مخدرات ومؤثرات عقلية.

- النيابة العامة: ضبط 65 متهما بارتكاب انتهاكات في الزاوية و9 تجار مخدرات
- النيابة العامة: إنشاء قوة أمنية لضبط مرتكبي الجرائم في الزاوية

يأتي ذلك بعدما اتفق النائب العام المستشار الصديق الصور مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، في الرابع من يونيو الماضي، على إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق حيال الانتهاكات التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية، وملاحقة مرتكبيها.

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