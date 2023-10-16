ضبط 43 متهما في قضايا جنائية مختلفة بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط 43 مطلوبًا لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة على ذمم قضايا جنائية مختلفة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قسم البحث الجنائي ووحدة المهام الخاصة ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة ضبطت خلال يومي السبت والأحد 43 شخص مطلوب على ذمم قضايا جنائية مختلفة.

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وأمس السبت، اجتمع مدير أمن الجفارة اللواء عبدالناصر الطيف مع أعضاء التحرى والقبض بقسم البحث الجنائي ومراكز الشرطة ووحدة المهام الخاصة، لمناقشة إعداد خطة أمنية بشأن ضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة والعمل وفق الإجراءات القانونية الصحيحة لمهام مأمور الضبط القضائي في عمليات الضبط والإحضار واستيفاء محاضر جمع الاستدلالات والتنسيق مع النيابات العامة في إحالة المقبوض عليهم، حيث جرى تسليم كشوفات تضم المطلوبين للبدء في تنفيذ الخطة.