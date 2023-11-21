ضبط متهم بسرقة مطعم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم بسرقة أسطوانات غاز من مطعم «الروبيان» في العاصمة.

ووردت شكوى بالخصوص إلى مركز شرطة حي الأندلس، فجرى تشكيل فريق للبحث والتحري وجمع المعلومات، الذي بدوره تعرف على السارق من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمحل، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد تعميم صورة المتهم، جرى القبض عليه، واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه، فضلا عن وقائع أخرى في منطقتي سوق الجمعة والنوفليبين، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.