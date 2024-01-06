«مصر للطيران»: الطائرة المتجهة إلى بنغازي على متنها 111 راكبًا.. وهذا سبب تحويل مسارها إلى أثينا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «مصر للطيران» إن رحلتها رقم «MS829» من طراز «B737-800» والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي بدولة ليبيا وعلى متنها 111 راكبا قامت بتغيير مسارها وهبطت بمطار أثينا الدولي.

وأوضحت الشركة في بيان مساء اليوم السبت أن تحويل المسار سببه سوء الأحوال الجوية في بنينا وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار، مضيفة: «تم تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي».

الطائرة تتأخر 4 ساعات وتحول مسارها إلى اليونان

قبل ذلك، نفى المكتب الإعلامي لمطار بنينا الدولي في بنغازي وجود عطل فني في طائرة «مصر للطيران» التي تحول مسارها لتهبط في أثينا بدلا من بنينا.

وأقلعت الطائرة عند الساعة 11:59 ظهر اليوم السبت، وهبطت عند الساعة 15:21 عصر اليوم في مطار أثينا اليوناني، بينما استغرق وقت الرحلة 3 ساعات و22 دقيقة.

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وحسب مطار بنينا الدولي، فإن الرحلة كان مفترضا أن تصل إلى المطار الساعة 10:25 صباحا.

وتأخر إقلاع الطائرة نحو 4 ساعات كاملة، بينما كانت آخر رحلة لها أمس الجمعة من القاهرة إلى بنينا، واستغرقت ساعة و50 دقيقة، إذ وصلت إلى بنغازي في العاشرة والنصف صباحا.