مطار بنينا: الأحوال الجوية وراء هبوط طائرة «مصر للطيران» في أثينا.. ولا وجود لعطل فني

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المكتب الإعلامي لمطار بنينا الدولي في بنغازي وجود عطل فني في طائرة «مصر للطيران» التي تحول مسارها لتهبط في أثينا بدلا من بنينا.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت: «بخصوص هبوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة والقاصدة مطار بنينا وأنه أصابها عطل فني مما تسبب في عدم هبوطها بمطار بنينا فلا صحة للخبر بأنها أصابها عطل والسبب في عدم هبوطها هو سوء الأحوال الجوية وعدم الرؤية بسبب الأتربة والغبار». وأضاف البيان أن الطائرة هبطت بمطار أثينا باعتباره المطار البديل في الحالات الطارئة.

الرحلة تستغرق أكثر من 3 ساعات لتصل اليونان وتتأخر في الإقلاع 4 ساعات

وأظهر موقع تتبع حركة الطائرات «فلايت أوبر» أن الطائرة رقم «MS829» حولت مسارها لتهبط في مطار أثينا الدولي. وأقلعت الطائرة عند الساعة 11:59 ظهر اليوم السبت، وهبطت عند الساعة 15:21 عصر اليوم في مطار أثينا اليوناني، بينما استغرق وقت الرحلة 3 ساعات و22 دقيقة.

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وأظهر جدول الرحلات المنشور من صفحة مطار بنينا الدولي على موقع «فيسبوك» أن الرحلة كان من المفترض أن تصل إلى مطار بنينا في الساعة 10:25 صباحا.

وتأخر إقلاع الطائرة من القاهرة نحو 4 ساعات كاملة، بينما كانت آخر رحلة لها أمس الجمعة من القاهرة إلى بنينا، واستغرقت ساعة و50 دقيقة، إذ وصلت إلى بنغازي في العاشرة والنصف صباحا.