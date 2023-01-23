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وقفة احتجاجية لنقابة النقل الجوي غدًا.. وتعطيل العمل في مطار بنينا 5 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 05:13 مساء
وقفة احتجاجية لنقابة النقل الجوي غدًا.. وتعطيل العمل في مطار بنينا 5 فبراير
صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (أرشيفية: صفحة إدارة المطار على فيسبوك)
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أعلنت نقابة النقل الجوي تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء للمطالبة بحقوق العمال، فيما قررت الشركة الليبية للخدمات الأرضية وقف العمل بمطار بنينا في بنغازي ابتداءً من الأحد (5 فبراير المقبل)، بسبب توقف صرف الرواتب.

وقالت الشركة إنه نظرًا لاستمرار وقف صرف رواتب العاملين بها سيجري وقف العمل، مع استثناء شركة مصر للطيران لكونها ملتزمة بدفع قيمة الخدمات حسب الاتفاق معها.

من جانبها، دعت النقابة العامة للنقل الجوي جميع العاملين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة للمطالبة بحقوقهم غدا الثلاثاء.

وأوضحت أن المطالب تتمثل في أولا: دعم الشركة بما يمكنها من صيانة الطائرات الليبية المتوقفة بالخارج والداخل.

ثانيا: تسهيل إجراءات تحصيل كامل الديون المستحقة من جميع الجهات.

ثالثا: صرف الرواتب المتأخرة جميعها، التي وصلت إلى 16 شهرًا.

رابعًا: أن تضمن المصارف الشركة الليبية للخدمات الأرضية بما يمكنها من وضع الخطط والبرامج المستقبلية.

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وأوضحت النقابة أنها أجرت مراسلات مع النقابة الفرعية بطرابلس واستكملت الإجراءات مع جميع الجهات الأمنية للموافقة على تنظيم الوقفة، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على استمرار العمل بصورة طبيعية، مشددة على ضرورة إعادة الشركة إلى النهوض والمنافسة في السوقين المحلية والدولية.

وفي 10 يناير الجاري، قالت الشركة إن إجراءات صرف رواتب الموظفين لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2022 متوقفة في مصرف ليبيا المركزي إلى حين الانتهاء من إجراءات قفل الميزانيات الخاصة بالدولة.

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