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بسبب الأحوال الجوية.. طائرة «مصر للطيران» تهبط في أثينا بدلا من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 05:12 مساء
بسبب الأحوال الجوية.. طائرة «مصر للطيران» تهبط في أثينا بدلا من بنغازي
رسم يوضح مسار رحلة «مصر للطيران» (موقع فلايت أوبر)
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أظهر موقع تتبع حركة الطائرات «فلايت أوبر» أن طائرة شركة «مصر للطيران» رقم «MS829»، التي أقلعت من مطار القاهرة باتجاه مطار بنينا الدولي في بنغازي، حولت مسارها لتهبط في مطار أثينا الدولي قبل قليل، في ظل أنباء عن سوء الأحوال الجوية.

وحسب البيانات التي ذكرها الموقع، فقد أقلعت الطائرة عند الساعة 11:59 ظهر اليوم السبت، وهبطت عند الساعة 15:21 عصر اليوم في مطار أثينا اليوناني، بينما استغرق وقت الرحلة 3 ساعات و22 دقيقة.

وأظهر جدول الرحلات المنشور من صفحة مطار بنينا الدولي على موقع «فيسبوك»، فإن الرحلة كان مفترضا أن تصل إلى مطار بنينا في الساعة 10:25 صباحا.

تأخر إقلاع الطائرة 4 ساعات
وقد تأخر إقلاع الطائرة نحو 4 ساعات كاملة، بينما كانت آخر رحلة لها أمس الجمعة من القاهرة إلى بنينا، واستغرقت ساعة و50 دقيقة، إذ وصلت إلى بنغازي في العاشرة والنصف صباحا.

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لا خلل فني في الطائرة 
وقال مدير العلاقات بشركة «مصر للطيران» في مطار بنينا، أبو بكر الوكواك، في تصريحات إلى قناة «المسار»، إنه لا يوجد خلل في الطائرة، وإن قائدها تخوف من الهبوط على الرغم من أن مدى الرؤية يصل لثلاثة كيلو مترات.

وأضاف: «الطائرة توجهت إلى مطار أثينا باعتباره المطار البديل في الحالات الطارئة، وستعود إلى مطار بنينا بعد قضاء ساعة هناك».

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