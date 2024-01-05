حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 5 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا اليوم الجمعة على معظم مناطق البلاد، بينما تتأثر مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية يومي السبت والأحد المقبلين، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى اليوم في جميع المناطق بين 17 و26 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب غدا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون من مساء الغد جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا اليومين المقبلين على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة من مساء الغد على المنطقة الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية غربية فغربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس غدا والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية وتصل إلى 26 درجة مئوية على غات.