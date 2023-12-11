انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الليبي - الفرنسي للنقل في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات منتدى الأعمال الليبي - الفرنسي للنقل الذي تنظمه الغرفة التجارية الليبية - الفرنسية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في العاصمة باريس خلال الفترة من 11 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري، بحسب مصلحة المطارات.

وقالت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيسها محمد بيت المال يشارك في فعاليات منتدى الأعمال الليبي - الفرنسي للنقل ضمن وفد رسمي يمثل وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

أهداف منتدى الأعمال الليبي - الفرنسي للنقل

وأوضحت المصلحة أن المنتدى يهدف إلى توطيد العلاقات وتوسيع نطاق الشراكة وبناء جسور تعاون بين الجانبين الليبي والفرنسي في مجال النقل باعتباره أحد الركائز المهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي.

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ويشارك في المنتدى ممثلون عن عدد من المؤسسات والشركات الفرنسية المتخصصة في قطاع النقل بأنماطه المختلفة الجوي والبحري والبري وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانب الليبي.

وأضافت المصلحة أن مشاركة الوفود الليبية تهدف للتعرف على إمكانيات الجانب الفرنسي والاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات النقل المختلفة والخبرة المكتسبة من طرفهم وتحديد احتياجات الجانب الليبي في هذا القطاع المهم وأولياته بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ليبيا.

من فعاليات اليوم الأول لمنتدى الأعمال الليبي - الفرنسي للطاقة في باريس، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (مصلحة المطارات)