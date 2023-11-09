  • Alwasat News
Atwasat

باريس تستضيف منتدى النقل الفرنسي - الليبي 11 ديسمبر المقبل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 09 نوفمبر 2023, 08:40 صباحا
باريس تستضيف منتدى النقل الفرنسي - الليبي 11 ديسمبر المقبل
إعلان منتدى النقل الفرنسي - الليبي المقرر عقده 11 ديسمبر 2023. (اتحاد ارباب العمل الفرنسي)
alwasat radio

أعلن اتحاد أرباب العمل «ميداف» عقد منتدى النقل الفرنسي - الليبي يوم 11 ديسمبر المقبل في باريس، إذ يستهدف المشاركون في الحدث حصر احتياجات ليبيا في هذا المجال.

وقال الاتحاد، في بيان أمس الأربعاء، إن البنى التحتية اللوجستية والنقل في قلب تحديات التنمية وتنويع الاقتصاد الليبي، لافتا إلى المنتدي سيحصر احتياجات ليبيا في قطاع النقل بشكل واسع وسيركز على مشاريع حالية ومستقبلية، كما يستقبل مقترحات السلطات الليبية للشركات الفرنسية في قطاع النقل والبنية التحتية، إلى جانب فهم أفضل لبيئة الأعمال وأساليب عمل الشركات الفرنسية في ليبيا.

فرنسا تسعى للحاق بمنافسيها في السوق الليبية
ويأتي المنتدى في سياق محاولة فرنسا اللحاق بمنافسيها الدوليين في السوق الليبية، فخلال حضوره اجتماع غرفة التجارة الفرنسية - العربية شهر أكتوبر الماضي، استعرض سفير ليبيا في باريس خالد كاجيجي بالتفصيل القطاعات العديدة التي تسعى ليبيا إلى إيجاد شركاء فرنسيين ودوليين للتعاون فيها، وذلك لأجل إعادة بناء البلاد.

وفي العام 2010، كانت تعد فرنسا الشريك التجاري الثالث لليبيا بنسبة 9.7% من إجمالي تجارة البلاد الدولية، لكنها احتلت المركز الثامن في العام 2022 بنسبة 3% فقط، في حين كانت تمتلك ثالث أكبر قيمة من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا العام 2011 بقيمة 414 مليون يورو، وانخفضت في العام 2022 إلى 254 مليون يورو.

المنتدى الفرنسي - الليبي للنفط
وفي 21 يونيو الماضي، استضافت باريس المنتدى الفرنسي- الليبي للنفط والغاز والطاقة، بمشاركة نحو 65 من رجال الأعمال الليبيين من القطاع الخاص، و12 ممثلا عن المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عشرات الشركات الفرنسية والشخصيات الاقتصادية من الجانبين.

واستعرض المنتدى الوضع الحالي لقطاعات الطاقة في ليبيا، من حيث العناصر الجاذبة للاستثمار والتحديات المستقبلية وما يطمح إليه الجانبان الفرنسي والليبي.

ولفت المتحدثون الفرنسيون إلى أن السوق الليبية واعدة وغير مثقلة بأية مديونية وتتمتع بمعدلات تضخم محدودة ومستقرة عند نحو 4% بحسب آخر الأرقام، كما أن قوانين الاستثمار الليبية مشجعة ومرنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي
تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور

«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع

الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»

شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من النقد الأجنبي

خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من ...
حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار بالمال العام

حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار ...
تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي

القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي
بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف

بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر بالانحياز للغرب

معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر بالانحياز للغرب
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية تتخوف من إصلاح دعم الوقود

تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية تتخوف من إصلاح دعم...
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فريق كريم خان يجمع 20 فحصا مبدئيا بشأن مراكز الاحتجاز في ليبيا
فريق كريم خان يجمع 20 فحصا مبدئيا بشأن مراكز الاحتجاز في ليبيا
النيابة العامة: ضبط ماكينة لصنع الخمور قادمة من بولندا ومداهمة محل التصنيع
النيابة العامة: ضبط ماكينة لصنع الخمور قادمة من بولندا ومداهمة ...
رصد أول إصابة بمرض جدري الأغنام جنوب البيضاء
رصد أول إصابة بمرض جدري الأغنام جنوب البيضاء
تفكيك لغم شديد الخطورة داخل مزرعة مواطن في العزيزية
تفكيك لغم شديد الخطورة داخل مزرعة مواطن في العزيزية
باريس تستضيف منتدى النقل الفرنسي - الليبي 11 ديسمبر المقبل
باريس تستضيف منتدى النقل الفرنسي - الليبي 11 ديسمبر المقبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
مؤسسة الإعلام لـ«بوابة الوسط»: نعمل على إنشاء مركز للتدريب الإعلامي في بنغازي
مؤسسة الإعلام لـ«بوابة الوسط»: نعمل على إنشاء مركز للتدريب ......
العثور على جثة في منزل قيد الإنشاء بتاجوراء
العثور على جثة في منزل قيد الإنشاء بتاجوراء...
باريس تستضيف منتدى النقل الفرنسي - الليبي 11 ديسمبر المقبل
باريس تستضيف منتدى النقل الفرنسي - الليبي 11 ديسمبر المقبل...
تفكيك لغم شديد الخطورة داخل مزرعة مواطن في العزيزية
تفكيك لغم شديد الخطورة داخل مزرعة مواطن في العزيزية...
المزيد