باريس تستضيف منتدى النقل الفرنسي - الليبي 11 ديسمبر المقبل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلن اتحاد أرباب العمل «ميداف» عقد منتدى النقل الفرنسي - الليبي يوم 11 ديسمبر المقبل في باريس، إذ يستهدف المشاركون في الحدث حصر احتياجات ليبيا في هذا المجال.

وقال الاتحاد، في بيان أمس الأربعاء، إن البنى التحتية اللوجستية والنقل في قلب تحديات التنمية وتنويع الاقتصاد الليبي، لافتا إلى المنتدي سيحصر احتياجات ليبيا في قطاع النقل بشكل واسع وسيركز على مشاريع حالية ومستقبلية، كما يستقبل مقترحات السلطات الليبية للشركات الفرنسية في قطاع النقل والبنية التحتية، إلى جانب فهم أفضل لبيئة الأعمال وأساليب عمل الشركات الفرنسية في ليبيا.

فرنسا تسعى للحاق بمنافسيها في السوق الليبية

ويأتي المنتدى في سياق محاولة فرنسا اللحاق بمنافسيها الدوليين في السوق الليبية، فخلال حضوره اجتماع غرفة التجارة الفرنسية - العربية شهر أكتوبر الماضي، استعرض سفير ليبيا في باريس خالد كاجيجي بالتفصيل القطاعات العديدة التي تسعى ليبيا إلى إيجاد شركاء فرنسيين ودوليين للتعاون فيها، وذلك لأجل إعادة بناء البلاد.

وفي العام 2010، كانت تعد فرنسا الشريك التجاري الثالث لليبيا بنسبة 9.7% من إجمالي تجارة البلاد الدولية، لكنها احتلت المركز الثامن في العام 2022 بنسبة 3% فقط، في حين كانت تمتلك ثالث أكبر قيمة من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا العام 2011 بقيمة 414 مليون يورو، وانخفضت في العام 2022 إلى 254 مليون يورو.

المنتدى الفرنسي - الليبي للنفط

وفي 21 يونيو الماضي، استضافت باريس المنتدى الفرنسي- الليبي للنفط والغاز والطاقة، بمشاركة نحو 65 من رجال الأعمال الليبيين من القطاع الخاص، و12 ممثلا عن المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عشرات الشركات الفرنسية والشخصيات الاقتصادية من الجانبين.

واستعرض المنتدى الوضع الحالي لقطاعات الطاقة في ليبيا، من حيث العناصر الجاذبة للاستثمار والتحديات المستقبلية وما يطمح إليه الجانبان الفرنسي والليبي.

ولفت المتحدثون الفرنسيون إلى أن السوق الليبية واعدة وغير مثقلة بأية مديونية وتتمتع بمعدلات تضخم محدودة ومستقرة عند نحو 4% بحسب آخر الأرقام، كما أن قوانين الاستثمار الليبية مشجعة ومرنة.