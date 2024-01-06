  • Alwasat News
Atwasat

«الضرائب» تجمع 1.52 مليار دينار إيرادات من الضريبة على الدخل خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:00 صباحا
«الضرائب» تجمع 1.52 مليار دينار إيرادات من الضريبة على الدخل خلال 2023
شعار مصلحة الضرائب الليبية. (حساب المصلحة على فيسبوك)
alwasat radio

حققت مصلحة الضرائب الليبية، إيرادات بمليار و526 مليونا و392 ألفا و398 دينارا من الضرائب على الدخل، خلال العام الماضي، مقارنة بمليار و234 مليونا و974 ألفا و998 دينارا خلال العام السابق 2022.

وأظهرت بيانات المصلحة التي نشرتها وزارة المالية بحكومة الوحدة الموقتة اليوم، تحقيق «الضرائب الليبية» أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام 2023 بإجمالي إيرادات كلية محققة تجاوزت 3 مليارات دينار، بنسبة زيادة بلغت 37%‎ عن العام 2022.

الإيرادات الضريبية الموردة للخزانة العامة
وتفصيلا بلغت الإيرادات السنوية لمصلحة الضرائب 3 مليارات دينار، مقارنة بـ2.2 مليار دينار العام السابق 2022، فيما سجلت الإيرادات الضريبية الموردة للخزانة العامة خلال العام الماضي، 2,542 مليار دينار، بنسبة زيادة 58% عن المقدر بالميزانية العامة بمبلغ  1,600 مليار دينار..

- مصلحة الضرائب تحقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

وأظهرت البيانات جمع مصلحة الضرائب، إيرادات بـ979.289 مليون دينار من ضريبة الدمغة، مقارنة بـ578.495 مليون دينار، فيما سجلت إيرادات «الغرامات»، 36.787 مليون دينار، مقارنة بـ18.413 مليون دينار.

ووصلت إيرادات حقوق التنفيذ إلى 608.074 ألف دينار، مقارنة بـ356.935 ألف دينار، وسجلت إيرادات الودائع إلى 474.555 مليون دينار مقارنة بـ377.053 مليون دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين
«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»

«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)

آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة

شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي

داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا» الجمعة

«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة الخامسة من «مئوية ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب

دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في ظل عودة «كورونا».. «مكافحة الأمراض» يدعو لاتباع 6 إرشادات طبية لمواجهة «المعركة»
في ظل عودة «كورونا».. «مكافحة الأمراض» يدعو لاتباع 6 إرشادات طبية...
مليطان: توفير أدوية الأورام داخل ليبيا بداية من أبريل لتقليل العلاج في الخارج
مليطان: توفير أدوية الأورام داخل ليبيا بداية من أبريل لتقليل ...
«البريقة»: توزيع 19 ألف أسطوانة غاز في الجنوب.. ونعمل على حل المشكلة نهائيًا
«البريقة»: توزيع 19 ألف أسطوانة غاز في الجنوب.. ونعمل على حل ...
القبض على متهم استأجر سيارة فخمة في بنغازي ثم سرقها وارتكب حادثًا بها
القبض على متهم استأجر سيارة فخمة في بنغازي ثم سرقها وارتكب حادثًا...
«مكافحة الأمراض» يعدد أهمية التطعیمات في منع انتشار الأوبئة المعدیة والحفاظ على الصحة
«مكافحة الأمراض» يعدد أهمية التطعیمات في منع انتشار الأوبئة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
المزيد
وفاة عضو المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت محمد فرج الزرقاء في حادث سير
وفاة عضو المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت محمد فرج الزرقاء......
حالة الطقس في ليبيا (السبت 6 يناير 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 6 يناير 2023)...
«الضرائب» تجمع 1.52 مليار دينار إيرادات من الضريبة على الدخل خلال 2023
«الضرائب» تجمع 1.52 مليار دينار إيرادات من الضريبة على الدخل......
«مكافحة الأمراض» يعدد أهمية التطعیمات في منع انتشار الأوبئة المعدیة والحفاظ على الصحة
«مكافحة الأمراض» يعدد أهمية التطعیمات في منع انتشار الأوبئة ......
القبض على متهم استأجر سيارة فخمة في بنغازي ثم سرقها وارتكب حادثًا بها
القبض على متهم استأجر سيارة فخمة في بنغازي ثم سرقها وارتكب ......
المزيد