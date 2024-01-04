مصلحة الضرائب تحقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الضرائب، اليوم الخميس، تحقيقها أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام 2023 بإجمالي إيرادات كلية محققة تجاوزت 3 مليارات دينار، بنسبة زيادة بلغت 37%‎ عن العام 2022م.

وأظهرت بيانات نشرتها المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» تحقيق إيرادات كلية بلغت 3 مليارات و17 مليونا و632 ألفا و707 دينارات ليبية خلال العام المنقضي 2023، مقارنة بمليارين و209 ملايين و293 ألفا و912 دينارًا خلال العام 2022 بزيادة بلغت 808 ملايين و338 ألفا و794 دينارا.

أما الإيرادات الضريبية الموردة للخزانة العامة فقد بلغت مليارين و542 مليونا و469 ألفا و359 دينارا خلال العام 2023 بنسبة زيادة تبلغ 58% عن المبلغ المقدر في الميزانية العامة بمليار و600 مليون دينار.

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ضريبة الدخل الأعلى.. والدمغة في المرتبة الثانية

تفصيليًا، احتلت الضرائب على الدخل المرتبة الأولى بإجمالي مليار و526 مليونا و392 ألفا و398 دينارا، تلتها ضريبة الدمغة بإجمالي 979 مليونا و289 ألفا و901 دينار.

وبلغ إجمالي ضريبة الودائع 474 مليونا و555 ألفا و273 دينارا، والغرامات 36 مليونا و787 ألفا و59 دينارا، وحقوق التنفيذ 608 آلاف و74 دينارا.

وقالت المصلحة في منشورها إن إيرادات مصلحة الضرائب الليبية خلال 2023 تجاوزت جميع السنوات السابقة، كل على حدة منذ تاريخ إنشاء المصلحة.

بيانات الإفصاح عن الإيرادات الضريبية خلال العام 2023 (مصلحة الضرائب)