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حكومة الدبيبة تدين تفجيري كرمان في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 12:32 مساء
حكومة الدبيبة تدين تفجيري كرمان في إيران
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التفجيرين الذين وقعا في محافظة كرمان الإيرانية، مؤكدة رفض ليبيا للعنف والإرهاب.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، «عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين»، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا، وأبدت أملها في الشفاء العاجل للجرحى، كما نوهت بتضامنها مع الشعب الإيراني في هذا المصاب.

أكثر من 103 قتلى في تفجيري كرمان
وأمس الأربعاء، وقع التفجيران في محيط مقبرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، حيث احتشد المئات في ذكرى وفاته، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 284 آخرين.

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وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأربعاء، بـ«رد قاس» على التفجيرين، قائلا: «الأعداء الأشرار والمجرمون للأمة الإيرانية تسببوا مجددا في كارثة، وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء.. هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله».

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