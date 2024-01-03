خامنئي يتوعد بـ«ردّ قاس» بعد التفجيرين في جنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط

توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأربعاء، بـ«رد قاس» إثر التفجيرين في جنوب إيران، اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص، تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني.

وقال خامنئي في بيان: «الأعداء الأشرار والمجرمون للأمة الإيرانية تسببوا مجددا في كارثة، وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء»، مؤكدا أن «هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقع الانفجاران، اللذان اعتبرهما مسؤول محلي عملا «إرهابيا»، قرب مقبرة الشهداء في محافظة كرمان، حيث يرقد سليماني، وفي ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر على خلفية الحرب بين إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الحليف الوثيق لطهران.

وفاة 103 أشخاص بالانفجارين

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن «عدد الشهداء ارتفع إلى 103 بعد وفاة أشخاص أصيبوا بجروح في الانفجارين الإرهابيين، من بينهم ثلاثة من عمال الإنقاذ الذين هرعوا إلى المنطقة بعد الانفجار الأول»، بحسب الهلال الأحمر الإيراني. وأفاد التلفزيون الرسمي بإصابة 211 شخصا، بعضهم في حالة حرجة.

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وأعلنت إيران الخميس يوم حداد وطني. وأفاد التلفزيون «إثر الهجوم الإرهابي في كرمان (جنوب)، أعلنت الحكومة غدا (الخميس) يوم حداد وطني في سائر أنحاء البلاد». ونقل التلفزيون الرسمي عن رحمن جلالي، نائب حاكم محافظة كرمان التي يتحدر منها سليماني، قوله إن الانفجارين «هجوم إرهابي».

وندد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الأربعاء، بالتفجيرين، معتبرا أن ما حصل عمل «جبان» و«مشين». وأعلن نائب الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني أن الأخير ألغى زيارته لتركيا التي كانت مقررة غدا الخميس، وفقا لوكالة «تسنيم».

الأردن والاتحاد الأوروبي ينددان بـ«الهجوم الإرهابي»

كذلك، ندد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالانفجارين «الصادمين بوحشيتهما» اللذين وقعا الأربعاء في جنوب إيران، بينما دان الأردن «الهجوم الإرهابي». وندد الاتحاد الاوروبي بما اعتبره «عملا إرهابيا»، مبديا تضامنه مع الشعب الإيراني. كذلك، صدرت إدانة «شديدة» للتفجيرين من الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على لسان الناطق باسمه.

ومع حلول الليل، عاد عدد كبير من الأشخاص إلى مقبرة كرمان وهم يهتفون «الموت لإسرائيل!»، و«الموت لأميركا!». وفي طهران، تجمع آلاف الأشخاص، لإحياء ذكرى مقتل سليماني. وقالت زينب ابنة سليماني: «نحن ندين الهجوم الإرهابي الرهيب الذي وقع اليوم، وآمل أن تحدَّد هوية مرتكبي هذه الجريمة، وأن يعاقَبوا».

ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد تفاصيل بشأن التفجيرين. إلا أن وكالة «تسنيم» نقلت عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، قولها إن «حقيبتين تحملان متفجرات انفجرتا على الطريق المؤدي إلى مسجد صاحب الزمان، حيث المقبرة». وأضافت أن «منفذي هذا الحادث قاموا على ما يبدو بالتفجير باستخدام جهاز تحكم عن بُعد».