بقيمة 7 ملايين دينار.. تسليم صكوك الدفعة الرابعة من التعويضات لأصحاب المساكن المتضررة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سلمت بلدية سرت، اليوم الإثنين، صكوك الدفعة الرابعة من التعويضات الخاصة بأصحاب المساكن المتضررة في المدينة جراء أحداث العام 2011، والتي بلغت قيمتها 7 ملايين دينار بإجمالي 155 مستفيدا، على ما أفاد عميد البلدية مختار المعداني «بوابة الوسط».

ووقع المعداني والمراقب المالي ببلدية سرت إسماعيل الجارح، أمس الأحد، على صكوك التعويضات المالية لأصحاب المساكن المتضررة جراء الأحداث التي شهدتها المدينة في العام 2011 قبل تسليمها إلى المستفيدين.

إجمالي قيمة التعويضات والمستفيدين

وأكد المعداني لـ«بوابة الوسط» أن البلدية سلمت الصكوك المصرفية لأصحابها «وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية السكن والعقار المستهدف بالتعويضات التي أقرتها وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وجهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق وبلدية سرت».

وقال المعداني إن بلدية سرت سلمت خلال الفترة الماضية الدفعة الأولى من التعويضات لـ1271 مستفيدا بقيمة تجاوزت 16مليون دينار، وسلمت الدفعة الثانية لـ941 مستفيدا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 18مليون دينار، كما سلمت الدفعة الثالثة خلال الأشهر الماضية لـ717 مستفيدا بقيمة أكثر من 9 ملايين دينار. قبل تسليم صكوك الدفعة الحالية الرابعة لـ155 مستفيدا بقيمة 7 ملايين دينار.

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وأضاف المعداني أنه بتسليم الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات تصبح القيمة الإجمالية التي سلمتها بلدية سرت خلال العام 2023 نحو 51 مليونا و441 ألف دينار لنحو 3084 مستفيدا من أصحاب المساكن المتضررة في المدينة من أحداث العام 2011.

ونوه المعداني إلى أن هناك مساعي تبذل الآن من طرف بلدية سرت مع وزارة الإسكان والتعمير بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» وجهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق لصرف التعويضات الخاصة بأصحاب الشقق السكنية بعمارة «ليبيا للتأمين» بسرت والتي تضم قرابة 95 شقة بقيمة تعويضات إجمالية قدرها قرابة 10 ملايين دينار.

جهود متواصلة لصرف باقي التعويضات المستحقة

وأضاف أن هناك جهودا تبذل أيضا مع وزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لمعالجة ملف التعويضات المحجوبة الخاصة بعدد من المواطنين الذين غادروا سرت «لظروف خاصة» خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار مساعي البلدية مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لانتزاع حقوق المدينة وإعادة تعويضها وإعمارها خلال العام الجديد 2024.

وأشاد عميد بلدية سرت بمتابعة واهتمام عضو مجلس النواب عن المدينة زايد هدية والنائب العام المستشار الصديق الصور ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ولجنة التعويضات المالية بوزارة الإسكان بملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المتضررة بسرت.

وطالب المعداني «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بسرعة إنجاز ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المتضررة خلال حرب تحرير المدينة من تنظيم «داعش» عام 2016، مناشدا كذلك الجهات المختصة سرعة صرف التعويضات المالية الخاصة بالمنقولات.