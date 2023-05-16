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«بلدي سرت» يناقش ملفات التعليم والصحة والتعويضات المالية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 16 مايو 2023, 11:56 مساء
«بلدي سرت» يناقش ملفات التعليم والصحة والتعويضات المالية
جانب من اجتماع المجلس البلدي سرت، الثلاثاء 16 مايو 2023 (بوابة الوسط)
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ناقش المجلس البلدي لبلدية سرت، اليوم الثلاثاء، ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتضامن الاجتماعي والسلامة الوطنية، وذلك خلال اجتماعه الثالث لسنة 2023.

رأس الاجتماع عميد البلدية مختار المعداني، وبحضور أربعة من أعضائه: مخلوف حامد، وصالح عيادة، وهنية أبوخريص، وخالد بن احسين.

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وأوضح مدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الأميل أن المجلس ناقش آخر المستجدات في ملف التعويضات المالية للدفعة الثانية بالكشف الثالث، بالإضافة إلى اجتماع عميد البلدية مع رئيس اللجنة الرئيسية للتعويضات عن المساكن المدمرة.

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