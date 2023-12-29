محلات الخردة بزليتن تتعهد بعدم بيع أو شراء مواد تخص شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت محلات الخردة في زليتن بعدم بيع أو شراء مواد تخص الشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية أجراها فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في زليتن على محلات الخردة في المنطقة، مع بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

- ضبط مواد تخص شركة الكهرباء بمحل خردة في ترهونة

- ضبط معدات تابعة لشركة الكهرباء بمحل لبيع الخردة في مسلاتة

- ضبط متورطين في سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة العرقوب

وقالت الإدارة إن الجولة التفتيشية شهدت تعبئة نموذج تعهد بعدم بيع أو شراء مواد تخص شركة الكهرباء.

جولة لأعضاء شرطة الكهرباء على محلات الخردة في زليتن، 28 ديسمبر 2023. (إدارة شرطة الكهرباء)

جولة لأعضاء شرطة الكهرباء على محلات الخردة في زليتن، 28 ديسمبر 2023. (إدارة شرطة الكهرباء)

جولة لأعضاء شرطة الكهرباء على محلات الخردة في زليتن، 28 ديسمبر 2023. (إدارة شرطة الكهرباء)

جولة لأعضاء شرطة الكهرباء على محلات الخردة في زليتن، 28 ديسمبر 2023. (إدارة شرطة الكهرباء)