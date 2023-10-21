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ضبط معدات تابعة لشركة الكهرباء بمحل لبيع الخردة في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 09:06 مساء
ضبط معدات تابعة لشركة الكهرباء بمحل لبيع الخردة في مسلاتة
أسلاك كهرباء مضبوطة في محل لبيع الخردة في مسلاتة، 21 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
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ضبط أعضاء مركز الشرطة الكهربائية مسلاتة التابع لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية المرقب، اليوم السبت، مواد ومعدات وأسلاكًا تخص الشركة العامة للكهرباء في أحد محال بيع الخردة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية على محال بيع الخردة؛ وذلك ضمن الخطة الأمنية الموضوعة من إدارة الشرطة الكهربائية، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

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وأسفرت الجولة التي جرت بالتعاون مع مكتب الدعم المركزي مسلاتة عن ضبط صاحب المحل وأحد العمال بالمحل؛ واتخاذ الإجراءات القانونية كافة وتحريز المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة المختصة.

أسلاك كهرباء مضبوطة في محل لبيع الخردة في مسلاتة، 21 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
أسلاك كهرباء مضبوطة في محل لبيع الخردة في مسلاتة، 21 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
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