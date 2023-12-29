التعليم: إطلاق مشروع مدارس المستقبل مطلع العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إطلاق مشروع مدارس المستقبل مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من مراجعة المرحلة التي تتضمن 500 مدرسة مع ديوان المحاسبة، واعتماد خطة التنفيذ من مجلس الوزراء.

ومشروع مدارس المستقبل، يتضمن إنشاء 500 مدرسة في المرحلة الأولى، وتضم فصول بسعات مختلفة 9 – 12- 16- 20 فصلاً دراسيًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التربية والتعليم لمناقشة الإفراجات المالية ومشروع مدارس المستقبل وربط المؤسسات التعليمية.

حضر الاجتماع وزيري التربية والتعليم والخدمة المدنية، ووكيلي وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وممثلين عن الشركة القابضة للاتصالات، ورئيس قسم المرتبات بوزارة المالية، ومستشار وزارة الخدمة المدنية، ومديري إدارات التدريب الوظيفي.

وناقش الاجتماع الإفراجات المالية للعقود المتعثرة، والترقيات الوظيفية للمعلمين والموظفين، وصيانة المؤسسات التعليمية وإنشاء جديدة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ، وربط مراقبات التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية إلكترونيًا مع الوزارة تنفيذاً لخطة الوزارة في التحول الرقمي.

- الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ وتحديد الجداول الزمنية لمراحل مشروع مدارس المستقبل

تسليم 3 مدارس نموذجية جديدة خلال أسبوع

وقدم رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس إبراهيم تاكيتة موقف كامل عن مشروعات التعليم في البلدِيات، من مشروعات قائمة بنسب إنجاز مختلفة، وأخرى متوقفة، مضيفاً أن الجهاز بدأ في العام 2021م العمل على 393 مؤسسة تعليمية جرى استكمال 197 مؤسسة منها، 150 منها جرى تسليمها لقطاع التعليم، كاشفاً عن إنشاء 60 مدرسة نموذجية، 3 منها سيجرى تسليمها خلال أسبوع.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركة القابضة للاتصالات أن الشركة بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة ستشرع في ربط مراقبات التربية والتعليم بالبلديات والمؤسسات التعليمية بالوزارة، ووضع خطة للتحول الرقمي لتسهيل نقل البيانات وإجراء إجراءات المعلمين والموظفين.

51 ألفًا و518 إفراجا ماليًا خلال عام 2023

فيما، استعرض عضو لجنة الإفراجات المالية، رئيس قسم المرتبات بوزارة المالية عماد الكلامي إحصاءات بشأن الإفراجات المالية التي جرى إنجازها لصالح قطاع التعليم خلال العام 2023م، والتي بلغ عددها 51 ألفًا و518 إفراجا، موضحاً أن العلاوة السنوية والترقيات متوقفة منذ 8 أعوام، مقدما توضيحات بشأن مستحقات المتقاعدين، وإجراءات الدفن للمتوفين.

جانب من الاجتماع الموسع لوزارة التعليم مع مراقبي التربية والتعليم، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة التعليم)

جانب من الاجتماع الموسع لوزارة التعليم مع مراقبي التربية والتعليم، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة التعليم)

جانب من الاجتماع الموسع لوزارة التعليم مع مراقبي التربية والتعليم، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة التعليم)

جانب من الاجتماع الموسع لوزارة التعليم مع مراقبي التربية والتعليم، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة التعليم)