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ضبط وافد سرق بضائع بـ20 ألف دينار من محل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 02:57 مساء
ضبط وافد سرق بضائع بـ20 ألف دينار من محل في بنغازي
وافد إلى جواره بضائع متهم بسرقتها من محل بمدينة بنغازي، 27 ديسمبر 2023. (أمن بنغازي)
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ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي وافدا مصريا سرق بضائع بـ20 ألف دينار من محل للمواد الغذائية ثم باعها إلى محال أخرى.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم صاحب المحل بشكوى ضد الوافد الذي يعمل عنده، بعدما اكتشف خلال جرد بضائع المحل وجود بضائع مسروقة بمبالغ كبيرة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

إيقاف المتهم
وتمكن أعضاء التحريات بالقسم من إيقاف المتهم الذي اعترف بسرقة المواد وبيعها للمحال التجارية، ثم جرى استدعاء أصحاب تلك المحال وأقروا بشرائهم تلك البضاعة

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واتخذوا الإجراءات القانونية كافة حيال المشكو فيه، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة.

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