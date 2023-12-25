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شاهد في «تغطية خاصة»:‎ باتيلي.. جهود لم تُثمر شيئًا..!

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:56 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ باتيلي.. جهود لم تُثمر شيئًا..!
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 25 ديسمبر 2023
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ناقشت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الإثنين جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا والتي لم تنجح حتى الآن في تحريك العملية السياسية رغم مضي أكثر من 13 شهرا على توليه مهامه في ليبيا.

ومؤخرا دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الخمسة في ليبيا إلى اجتماع مشترك من أجل بحث الخطوات المقبلة لتنفيذ العملية الانتخابية التي يتطلع إليها أكثر من 2.8 مليون ليبي كانوا قد سجلوا للمشاركة في الانتخابات التي لم تجر في 24 ديسمبر 2021، وتأجل إلى أجل غير مسمى.

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ويتطلع باتيلي إلى أن يتمكن كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر خلال اجتماعهم المرتقب من التوافق على الخطوات اللازمة لتنفيذ العملية السياسية.

وفي فبراير الماضي اقترح باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة رفيعة المستوى بشأن الانتخابات، لكنه لم يتمكن من ترجمة مقترحه على أرض الواقع بسبب تباين مواقف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية حيال مهمة تلك اللجنة التي لم تر النور.

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