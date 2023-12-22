السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، إطلاق برنامج «مهارات الغد» لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المعهد الأميركي للشرق الأوسط (أمديست)، وبتمويل من السفارة الأميركية لدى ليبيا.

وأشار نورلاند إلى لقائه والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيريمي بيرندت، مجموعة من طلاب مرزق خلال زيارتهما طرابلس في إطار البرنامج، وفق ما نشرت السفارة الأميركية على حسابه بمنصة «إكس».

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وقال المبعوث الأميركي إن البرنامج يساعد «القادة المستقبليين على تحقيق إمكاناتهم الأكاديمية والإسهام في وطنهم».

لقاء نورلاند مع طلاب من مرزق، 22 ديسمبر 2023. (حساب السفارة الأميركية على إكس)

لقاء نورلاند مع طلاب من مرزق، 22 ديسمبر 2023. (حساب السفارة الأميركية على إكس)