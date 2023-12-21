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نورلاند يثني على الدبيبة لتقديمه أسماء ممثليه بالمحادثات التحضيرية للاجتماع الخماسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 06:43 مساء
نورلاند يثني على الدبيبة لتقديمه أسماء ممثليه بالمحادثات التحضيرية للاجتماع الخماسي
لقاء الدبيبة مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي في طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
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أثنى مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي بالسفارة الأميركية في ليبيا جيرمي برنت، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لتقديمه أسماء ممثليه الذين سيشاركون في المحادثات التحضيرية للاجتماع الخماسي المرتقب برعاية الأمم المتحدة في ليبيا.

والتقى نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي مع الدبيبة في وقت سابق، اليوم الخميس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، لبحث مستجدات العملية السياسية ومناقشة المبادرة التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي والتي تهدف لجمع الأطراف المؤسسية الخمسة على طاولة الحوار.

وقال نورلاند في تصريح نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس» مساء اليوم، «شكرت رئيس الحكومة الدبيبة على نقاشنا المثمر اليوم حول أهمية إحراز تقدم سريع نحو الانتخابات ونحن نشارف على الذكرى الثانية لتأجيل الانتخابات التي كان مزمعا عقدها في 24 ديسمبر 2021».

رسالة لنورلاند إلى الدبيبة
وأضاف نورلاند «أنا والقائم بالأعمال برنت قد أثنينا على رئيس الحكومة لتقديمه أسماء الممثلين الذين سيشاركون في المحادثات التحضيرية التي يقترح الممثل الخاص للأمين العام باتيلي عقدها لحل القضايا السياسية المتبقية التي تعيق الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية موحدة».

- الدبيبة يؤكد لنورلاند ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل مباشر دون مسارات موازية
- خلال لقائه نورلاند.. الطرابلسي يؤكد استعداد «الداخلية» لتأمين الانتخابات
- تكالة لنورلاند: مجلس الدولة مستعد للحوار دون قيود أو شروط مسبقة

وعقب اجتماعه مع الدبيبة، التقى نورلاند وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، وبحث معه الوضع السياسي والأمني في ليبيا، إضافة إلي مقترح باتيلي بخصوص الانتخابات والدور الأمني للوزارة.

لقاءات نورلاند في طرابلس وبنغازي
ويزور نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي ليبيا منذ الثلاثاء من أجل حشد الدعم لعملية الأمم المتحدة التي تخطط لجمع الأطراف المؤسسية الرئيسية على طاولة الحوار لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابات.

واستهل نورلاند زيارته بلقاء قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي يوم الثلاثاء، قبل أن يغادر إلى طرابلس مساء اليوم ذاته حيث التقى فور وصوله كل من عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، قبل أن يجتمع مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أمس الأربعاء.

ودعا باتيلي كل من عقيلة وحفتر والدبيبة والمنفي وتكالة إلى تسمية ممثليهم للمشاركة في محادثات تمهيدية من أجل مناقشة مكان وموعد وجدول أعمال الاجتماع المرتقب للقيادات الليبية الخمسة الذين سيتعين عليهم مناقشة الخطوات المقبلة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 23 نوفمبر الماضي.

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