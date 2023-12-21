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خلال لقائه نورلاند.. الطرابلسي يؤكد استعداد «الداخلية» لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 02:44 مساء
خلال لقائه نورلاند.. الطرابلسي يؤكد استعداد «الداخلية» لتأمين الانتخابات
الطرابلسي ونورلاند، 21 ديسمبر 2023. (الداخلية)
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أكد وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي استعداد الوزارة التام لتأمين وحماية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، حيث تناولا الوضع السياسي والأمني في ليبيا، إضافة إلي مقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بخصوص الانتخابات ودور وزارة الداخلية حول الملف الأمني، ومدى جهوزية الوزارة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تأمين المعابر الحدودية
وأبرز الطرابلسي جهود الوزارة في إعادة تطوير وتأمين منفذ رأس اجدير البري، واستعداداتها في إعادة فتح وتأمين معبر الدبداب وتشغيله من قبل الأجهزة الأمنية.

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كما تطرق إلى ملف تأمين القاطع الحدودي الممتد من رأس اجدير إلي مشهد صالح، وأن العمل جار لتأمين القاطع الحدودي مع الجزائر.

وقدم نورلاند الشكر لوزارة الداخلية على جهودها المبذولة في تسهيل إجراءات السفارة الأميركية وتأمين الوفود الدبلوماسية استعدادا لافتتاحها بطرابلس، كما طلب مساعدة الوكالات التي تعمل بليبيا، وبالمقابل أصدر الطرابلسي تعليماته لإدارة العلاقات والتعاون الدولي لتقديم المساعدات الكفيلة لضمان التعاون المتكامل.
 

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