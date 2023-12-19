تكالة: تحقيق المصالحة الوطنية يضمن نجاح الانتخابات وقبول الجميع نتائجها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن «تحقيق المصالحة الوطنية يضمن نجاح الانتخابات، وقبول الجميع نتائجها»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

واستقبل تكالة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن أعيان ليبيا. وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء تمحور «حول المستجدات السياسية، وملف المصالحة الوطنية».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن تكالة أكد خلال اللقاء «أهمية أن تشارك كل القوى الوطنية والسياسية الفاعلة في عملية التشاور وتقريب وجهات النظر، لإنجاح الانتخابات. كما أن تحقيق المصالحة الوطنية يضمن نجاح الانتخابات، وقبول الجميع نتائجها».

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الجارية بشأن التطورات بين مختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية، التي تتطلع للمشاركة في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة عبر بعثتها للدعم في ليبيا.

لقاء تكالة مع ممثلي أعيان ليبيا، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع ممثلي أعيان ليبيا، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع ممثلي أعيان ليبيا، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)