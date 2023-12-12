تكالة يبحث مع «تجمع أحرار فبراير» توافقات للخروج من الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع ممثلين اثنين عن «تجمع أحرار فبراير لتصحيح المسار» الحلول الممكنة للوصول إلى توافقات من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة الحالية، حسب بيان صادر عن المجلس.

اقتراحات تسهل إجراء الانتخابات في ليبيا

ووفق البيان، فقد بحث تكالة مع رئيس التكتل أحمد الحاج علي إمبية، وعضو التجمع المختار الدباشي «الشأن السياسي وتسهل إجراء انتخابات في وقت قريب يرضى بنتائجها الجميع، وسبل تحقيق المصالحة الوطنية». ولم يوضح البيان تفاصيل عن الحلول التي ناقشها الاجتماع.

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وفي وقت سابق، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة مع السفيرين الجزائري سليمان شنين والتونسي الأسعد العجيلي «أهمية استقرار المنطقة»، و«ملفات سياسية متعلقة بالمنطقة بشكل عام»، حسب بيانين صادرين عن المجلس.