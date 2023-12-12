تكالة والسفير الجزائري يؤكدان أهمية استقرار المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين».

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان مقتضب، إن لقاء تكالة وشنين تناول كذلك «الشأن السياسي العام»، وأكد «أهمية استقرار المنطقة، والدور الذي تستطيع أن تلعبه الجزائر في سبيل تحقيق ذلك، وهو ما يضمن الأمن والازدهار للشعبين الليبي والجزائري، وشعوب المنطقة جميعًا»، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

تكالة يبحث مع السفير التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين

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وفي وقت سابق، ناقش تكالة مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، ملفات سياسية متعلقة بالمنطقة بشكل عام. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن اللقاء الذي عقد في مقر المجلس تطرق إلى «ما يخص الشأن الليبي والتونسي، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

لقاء تكالة والسفير الجزائري، 12 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)