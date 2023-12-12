تكالة يبحث مع السفير التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي ملفات سياسية متعلقة بالمنطقة بشكل عام.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب، إن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس تطرق إلى «ما يخص الشأن الليبي والتونسي، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين»، دون أن يضيف مزيد التفاصيل حول محاول اللقاء.

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وأمس الثلاثاء، بحث تكالة خلال لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين «تعميق العلاقات الليبية الروسية وسُبل تطويرها».

لقاء تكالة مع السفير التونسي، 12 ديسمبر 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)