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تكالة يبحث مع سفير روسيا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 06:03 مساء
تكالة يبحث مع سفير روسيا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
لقاء تكالة مع سفير روسيا لددى ليبيا، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين «تعميق العلاقات الليبية الروسية وسُبل تطويرها» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

الملفات السياسية
وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء تكالة والسفير الروسي الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، تناول «عدة ملفات سياسية على المستويين الإقليمي والمحلي».

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- تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية
- تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء بحث أيضا «سبل الدفع بالعملية السياسية واستكمال الوصول إلى توافق وطني شامل؛ لإنهاء المراحل الانتقالية وعقد الاستحقاق الانتخابي».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين، بهدف تحقيق مصالح مشتركة وبناء جسور التفاهم والثقة بينهما».

زيارة تكالة إلى روسيا
وزار تكالة روسيا خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر، حيث التقى في موسكو كلا من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

وخلال الزيارة اتفق تكالة مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على إنشاء مجموعة اتصال مع مجلس الدوما لتنسيق عمل البرلمانيين، الذين سيتولون «البحث عن أشكال جديدة وأكثر فعالية للتعاون» وفق ما أعلنه مجلس الدوما في موسكو.

لقاء تكالة مع سفير روسيا لددى ليبيا، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع سفير روسيا لددى ليبيا، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع سفير روسيا لددى ليبيا، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع سفير روسيا لددى ليبيا، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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