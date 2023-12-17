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وزير العمل بحكومة حماد يبحث استكمال المشروعات المتوقفة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 17 ديسمبر 2023, 11:43 مساء
وزير العمل بحكومة حماد يبحث استكمال المشروعات المتوقفة في سرت
جانب من اجتماع أرحومة مع مسؤولين ببلدية سرت لمناقشة استكمال المشروعات المتوقفة. (بلدية سرت)
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بحث وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف أرحومة عدد من الملفات المهمة الخاصة بمدينة سرت، ومنها استكمال المشاريع المتوقفة.

عقد اللقاء اليوم الأحد بمكتب أرحومة بديوان الوزارة في سرت بحضور عميد البلدية مختار المعداني ورئيس المجلس الأعلى لقبائل سرت مفتاح مرزوق.

الاجتماع المقبل لحكومة حماد سيكون في سرت
وأشار الوزير أرحومة إلى دعم حكومة حماد لجميع البلديات والحرص على عقد الإجتماعات الدورية لمجلس الوزراء بمختلف البلديات، مشيرا إلى عقد الإجتماع المقبل للمجلس في سرت.

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واستعرض المجتمعون عددا من المشاريع المتوقفة في البلدية لإمكانية دعمها وإستكمالها . بالإضافة لإمكانية مناقشة منح البلدية عدد من للمشاريع الجديدة لخدمة المنطقة تعويضاً عما تعرضت له من دمار خلال السنوات الماضية .

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