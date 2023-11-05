صيانة وتأهيل أكثر من 18 مدرسة ببلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

يشرف المجلس البلدي سرت على تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل أكثر من 18 مدرسة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في المنطقة، وذلك بدعم من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بمجلس النواب، وفق إدارة الإعلام بالبلدية.

وأفاد مصدر بإدارة الإعلام ببلدية سرت «بوابة الوسط» اليوم الأحد، بأن مشاريع الصيانة للمدارس المستهدفة تجري تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتشمل عمليات صيانة كاملة وتوسعات بعدد من المدارس.

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وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المدارس اكتملت صيانتها وهناك عدد آخر من المدارس في المراحل الأخيرة وتنتظر تسليمها من قبل الشركات المنفذة، مؤكدة أن عمليات الصيانة تنفذها شركات متخصصة طبقًا للمواصفات الفنيه المتعاقد بشأنها مع إدارة المشروعات بالبلدية.

وذكر المصدر أن تكلفة عمليات الصيانة تختلف من مدرسة إلى أخرى نظرًا لعدد الفصول الدراسية والمرافق الخدمية، مشيرًا إلى أن التكلفة تترواح ما بين 600 ألف دينار ومليون دينار للمدرسة الواحدة.

ويبلغ عدد المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والخاصة أكثر من 91 مدرسة في سرت.