  • Alwasat News
Atwasat

«بلدي سرت» يوجه بحصر الصيدليات المخالفة للمسافة القانونية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 30 أكتوبر 2023, 09:28 مساء
«بلدي سرت» يوجه بحصر الصيدليات المخالفة للمسافة القانونية
لجنة حصر الصيدليات الخاصة المخالفة للمسافة القانونية تعقد اجتماعها الأول في سرت.، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

عقد بديوان بلدية سرت، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة حصر الصيدليات الخاصة العاملة بنطاق البلدية المخالفة لنص المادة (88) بخصوص المسافة القانونية بين الصيدليات.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة، عضو المجلس البلدي هنية أبوخريص، بحضور وكيل الديوان ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي، ومديري إدارات ومكاتب الشؤون القانونية والإصحاح البيئي والمتابعة والتراخيص والمرافق المحلية والأشغال، ورئيس شعبة الصيدليات بالحرس البلدي، ونقيب الصيادلة بسرت.

- 5 توجيهات من التومي بشأن التفتيش على الصيدليات

وأعلنت هنية أبوخريص تكليف الجهات ذات العلاقة وهي نقابة الصيادلة والحرس البلدي، بزيارات مقار ومواقع الصيدليات بمنطقة سرت، ومعرفة الصيدليات المخالفة قانونًا حسب المسافات التي حددتها النقابة العامة للصيادلة، منها التراخيص وإذن المزاولة وإعداد كشف فيه، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع الثاني للجنة الأسبوع المقبل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص.

لجنة حصر الصيدليات الخاصة المخالفة للمسافة القانونية تعقد اجتماعها الأول في سرت.، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
لجنة حصر الصيدليات الخاصة المخالفة للمسافة القانونية تعقد اجتماعها الأول في سرت.، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ...
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»
ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا

ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا
«لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

«لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة ...
جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل

جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل
المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة

المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة
الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده

الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده
«اللواء 111» ينتشر في غريان بعد اشتباكات الصباح

«اللواء 111» ينتشر في غريان بعد اشتباكات الصباح
شاهد في «هنا ليبيا»: تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس
الشهوبي: مطار سبها يسيِّر رحلات إلى القاهرة وتونس نوفمبر المقبل

الشهوبي: مطار سبها يسيِّر رحلات إلى القاهرة وتونس نوفمبر المقبل
حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء والخميس

حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء...
حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء والخميس

حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء...
مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة

مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات ...
نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»

نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر

بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر
خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية

خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تباين واسع في بيانات «المركزي» و«المالية» بشأن النفقات العامة
تباين واسع في بيانات «المركزي» و«المالية» بشأن النفقات العامة
«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل
«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل
اللواء 444 قتال يعلن ضبط «مرتزقة» في كمين جنوب غريان
اللواء 444 قتال يعلن ضبط «مرتزقة» في كمين جنوب غريان
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة ...
«بلدي سرت» يوجه بحصر الصيدليات المخالفة للمسافة القانونية
«بلدي سرت» يوجه بحصر الصيدليات المخالفة للمسافة القانونية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
المزيد
القطاعات الخدمية تستحوذ على 51% من نفقات الرواتب خلال تسعة أشهر
القطاعات الخدمية تستحوذ على 51% من نفقات الرواتب خلال تسعة ......
«حكومة الوحدة» تبحث افتتاح مكتب قطري لبرنامج موئل الأمم المتحدة في ليبيا
«حكومة الوحدة» تبحث افتتاح مكتب قطري لبرنامج موئل الأمم ......
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تتطلع للاستثمار في الزراعة المحلية
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تتطلع للاستثمار في الزراعة ......
«بلدي سرت» يوجه بحصر الصيدليات المخالفة للمسافة القانونية
«بلدي سرت» يوجه بحصر الصيدليات المخالفة للمسافة القانونية...
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم ......
المزيد