«بلدي سرت» يوجه بحصر الصيدليات المخالفة للمسافة القانونية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد بديوان بلدية سرت، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة حصر الصيدليات الخاصة العاملة بنطاق البلدية المخالفة لنص المادة (88) بخصوص المسافة القانونية بين الصيدليات.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة، عضو المجلس البلدي هنية أبوخريص، بحضور وكيل الديوان ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي، ومديري إدارات ومكاتب الشؤون القانونية والإصحاح البيئي والمتابعة والتراخيص والمرافق المحلية والأشغال، ورئيس شعبة الصيدليات بالحرس البلدي، ونقيب الصيادلة بسرت.

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وأعلنت هنية أبوخريص تكليف الجهات ذات العلاقة وهي نقابة الصيادلة والحرس البلدي، بزيارات مقار ومواقع الصيدليات بمنطقة سرت، ومعرفة الصيدليات المخالفة قانونًا حسب المسافات التي حددتها النقابة العامة للصيادلة، منها التراخيص وإذن المزاولة وإعداد كشف فيه، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع الثاني للجنة الأسبوع المقبل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص.

لجنة حصر الصيدليات الخاصة المخالفة للمسافة القانونية تعقد اجتماعها الأول في سرت.، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (الإنترنت)