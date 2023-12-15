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عبدالهادي الحويج: ترشح سيف القذافي يعكس تصالح المجتمع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 03:33 مساء
عبدالهادي الحويج: ترشح سيف القذافي يعكس تصالح المجتمع الليبي
عبدالهادي الحويج. (أرشيفية: الإنترنت)
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يعتقد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، أن ترشح سيف القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة نقطة إيجابية تثبت أن المجتمع الليبي متصالح حتى مع النظام السابق.

ووصف الحويج، في تصريح إلى موقع «موند أفريك» الفرنسي خلال زيارته لباريس، الوضع في ليبيا بالمعقَّد، معبرا عن أمله أن تكون الانتخابات هي الحل، لكنه يرى أن «الانتخابات ليست عصا سحرية، بل أداة مهمة للتعبير عن إرادة الشعب الليبي بعد العقد المظلم الذي عانى فيه شعبنا كثيرًا».

فشل حل الأزمة الليبية بسبب التدخلات الخارجية
وعرج الحويج على فشل المحاولات والمؤتمرات الدولية السابقة في حل الأزمة الليبية بسبب المصالح الإقليمية والدولية للقوى المختلفة التي لا تتوافق مع بعضها بعضا، مبديا أسفه «لاغتصاب القرار الليبي، وتسلُّم الملف الليبي من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية التي سيطرت على المشهد السياسي الليبي»، وفق تعبيره، وعقب: «لكننا اليوم نعتقد أن هناك إرادة ورؤية جديدة لحل الأزمة».

وتابع الدبلوماسي الليبي أنه «ليس هناك فائز أو خاسر» ، بل إن الجميع خاسرون في بلد يئن تحت وطأة الأذى والحزن والألم، وكلنا نستفيد في بلد يستطيع فيه الجميع المساهمة في المؤسسات والتمتع بالحقوق والمواطنة، إذ إن بوصلتنا ووجهتنا وهدفنا واحد، اسمه ليبيا.

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ودعا الحويج إلى إرساء قانون يوحد جميع الليبيين ولا يفرق بين قبائل ولا بين هذه المنطقة ولا تلك، مؤكدا أن «الليبيين عائلة واحدة، وعلينا أن نعزز القانون والمواطنة، والحريات، والتنمية، والتعليم، ومكافحة كل من الفساد والجهل والفقر».

وبخصوص ترشحه للرئاسة والمبادرات التي سيطرحها إذا فاز بالانتخابات، كشف أنه وعد «بإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الثقة بين الليبيين، وإرساء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، بالإضافة إلى تحول النموذج الاقتصادي الليبي للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى تنويع مصادر الدخل في ليبيا»، وفق «موند أفريك».

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