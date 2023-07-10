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رسائل من السفيرة البريطانية بشأن سيف القذافي ونتائج لجنة «6+6» وإدارة الموارد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 12:42 صباحا
رسائل من السفيرة البريطانية بشأن سيف القذافي ونتائج لجنة «6+6» وإدارة الموارد
سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، الأحد 9 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة الجزيرة)
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تحدث سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الأحد، عن أعمال اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية «6+6»، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية وموقف بلادها من هذا الأمر، فضلاً عن التطورات الأخيرة المتعلقة بإدارة الموارد المالية في ليبيا.

هل اقتربت ليبيا من توافق لإجراء الانتخابات؟
في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، قالت هورندال إنها عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار اليوم ركزت على تشجيع الجهود لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى الترحيب بتشكيل لجنة لتوزيع العوائد.

وبشأن نتائج أعمال لجنة «6+6» قالت سفير المملكة المتحدة إن «اللجنة عملت بشكل جيد جدًا حتى الآن، لكنها شددت على أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل، حيث لا توجد صيغة نهائية للقوانين الانتخابية؛ بسبب وجود بعض العوائق التي يجب أن يتم حلها».

وردًا على سؤال بشأن إمكانية إجراء الانتخابات خلال العام الجاري قال: «أظن من الصعب توقّع الإطار الزمني للانتخابات»، لكنها أشارت إلى وجود رغبة من الليبيين لإجراء الانتخابات، لافتة إلى أن رؤية بلادها ترى «ضرورة وجود مزيد من التوافق السياسي والمزيد من التناولات من القيادات الليبية».

وبعدما قالت إن «مسودة القوانين غير متفق عليها بالكامل»، دعت إلى ضرورة «أن يكون هناك دعم سياسي واسع للوصول إلى اتفاق»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن فرض إجراء انتخابات في ليبيا، لكن يمكننا مواصلة الضغط لتسهيل إجرائها»، متابعة: «يجب أن نستمر في الضغط على أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية والسير نحو الانتخابات».

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السفيرة البريطانية تعلق على إمكانية ترشح سيف القذافي
أمّا عن مسألة ترشح سيف القذافي، قالت السفيرة البريطانية: «هذه مسألة صعبة وحساسة وأفهم وجهات النظر المختلفة بخصوص هذا الموضوع، ونحن لسنا من يقرر من يترشح ومن لا يترشح، فالمؤسسات الليبية هي من عليها أن تتفق على المعايير».

لكنها عاد وقالت: «إذا أرادت ليبيا اختيار رئيس مدان من المحكمة الجنائية الدولية فسوف يُعقِّد على المجتمع الدولي العمل مع ليبيا، لكن في نهاية المطاف فإن الليبيين هم من يقررون».

أما عن إمكانية التعامل مع سيف القذافي في حل فوزه، قالت إن «الإجابة عن هذا السؤال بعد أن يصبح الأمر حقيقة»، متابعة: «سيكون من الصعب أن نعمل مع ليبيا في أمور تتعلق بالشركة في مثل هذه الظروف».

وتطرقت كارولين هورندال إلى نشاط مجموعة «فاغنر»، بقولها إنها تمثل «عنصر مزعزع للاستقرار في ليبيا»، وأنها تأمل مغادرة تلك القوات الأراضي الليبية في أسرع وقت.

واعتبرت السفيرة البريطانية أن «الفساد مشكلة في ليبيا»، مذكرة بالقدرات التي تمتلكها البلد في حال معالجة هذه المسألة، استنادًا إلى مؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين، لافتة في هذا الصدد إلى أنها تحدث عن جهود المجلس الرئاسي بشأن الشفافية وتوزيع الثروات الليبية، في إشارة إلى اللجنة العليا إدارة الموارد التي شكلها الرئاسي مؤخرًا.

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