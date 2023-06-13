شاهد في «وسط الخبر».. هل سيف القذافي المستفيد الأكبر من بوزنيقة؟

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت أحدث حلقات برنامج «وسط الخبر»، المذاع على قناة الوسط «Wtv»، تساؤلا حول من المستفيد الأكبر من بوزنيقة؟ وما إذا كانت التوافقات التي توصلت إليها لجنة «6+6» بخصوص شروط انتخاب الرئيس جاءت في مصلحة سيف القذافي.

يرى المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش أن إجراء الانتخابات الرئاسية «موضوع شائك» قدمته اللجنة لـ«إفشال الانتخابات، والإبقاء على حكومة جديدة سيشكّلها مجلسا النواب والدولة»، متابعا: «عندما ننظر لمرشحي الرئاسة فهناك ثلاثة، والبقية تكملة عدد، وهم قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وسيف. هل إذا فاز أحدهم سيقبل الاثنان الآخران النتائج؟»، حسب حديثه في مداخلة مع البرنامج.

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ويكمل البكوش: «هل يستطيع الدبيبة القيام بحملة انتخابية في الجنوب والشرق؟ هل يستطيع حفتر إطلاق حملة انتخابية في الغرب الذي يحتوي على ثلثي عدد سكان ليبيا؟ هل يستطيع سيف التحرك بحملة انتخابية في الشرق والغرب والجنوب أم أن «فاغنر» ستؤمن دخوله إلى طرابلس وبنغازي كما أمنت ذهابه إلى سبها في محاولة إجراء الانتخابات السابقة العام 2021؟. لذلك الإشكالية أكبر بكثير من هل سمح النص بترشح سيف أو مزدوجي الجنسية أو العسكريين أم لا، وأعتقد أن هذا كله فخ، لإفشال الانتخابات بعد تأمين حكومة جديدة».

طرح اسمه لخلط الأوراق

في حين يشير المحلل السياسي خالد الترجمان إلى أن سيف القذافي «عليه التخلص أولا من حكم الإعدام الصادر ضده، وما يتبع ذلك من إسقاط حقوقه المدنية. أما مسالة استفادته من العفو الذي أطلقه مجلس النواب، فهذا عفو معيب لم يقبله النائب العام والمحاكم الليبية المختصة. كذلك لم يقبله أولئك الذين لديهم إشكالات مع عناصر بالنظام السابق»، مكملا: «من هذا الباب لم يستطع الرجل الخروج للعلن، فكيف يترشح ويكون على رأس ليبيا كرئيس؟!. هو تحت حماية قوات فاغنر الروسية والاستخبارات الجزائرية، وموجود في منطقة حدودية بعيدة، لذلك فكرة أن يكون مرشحًا لا يمكن القبول بها».

ويضيف الترجمان: «حتى أنصار النظام السابق منقسمون إلى ثلاث فرق: فريق عائشة القذافي، وفريق الجبهة الشعبية، وفريق سيف، وطيف كبير منهم يحمَّلون سيف مسؤولية ما حدث في فبراير، لذلك طرح اسمه فقط لخلط الأوراق، والسير بنا في دوائر مغلقة لن تؤدي بنا إلى أي انتخابات».

هل يمتلك سيف الشعبية؟

يقول المحلل السياسي عبدالعزيز غنية إنه إذا فشلت الأحزاب الحاكمة في إدارة البلد فكل أصوات الشعوب عادة تتجه إلى المعارضة التي دائما لديها برامج جاهزة، لتعوض فشل الحكومات القائمة، ومن ثم على هذه القاعدة نستطيع القول إن «هناك شعبية كبيرة جدًا لسيف».

ويضيف: «اليوم ما بين الليبيين ربما هنا أحلام قبلية أو من يدين بالولاء الشخصي له، لكن هناك طيف واسع من الناس الممتعضين من فشل الإدارات المتراكمة على ليبيا، وسيعطون أصواتهم له، وهذا ما يخشاه خصوم سيف، وهنا تكمن خطورته عليهم».