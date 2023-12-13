عون يحث الشركات الجزائرية على استكمال استكشافاتها النفطية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حث وزير النفط والغاز بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون الجزائر على عودة شركاتها النفطية للعمل في ليبيا واستكمال الاستكشافات النفطية، وذلك خلال لقاء مع وزير الطاق والمناجم الجزائري محمد عرقاب ورئيسي شركتي «سوناطراك» و«سونلغاز» الجزائريتين على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في قطر.

وناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الفنية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والصيانة والتدريب والقوى العاملة، وفق بيان صادر عن وزارة النفط الليبية.

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ودعا عون الجانب الجزائري إلى ضرورة الإسراع بعودة الشركات النفطية للعمل من ليبيا لاستكمال عمليات الاستكشاف والبدء في تطوير الاكتشافات النفطية التي تأخرت بسبب «القوة القاهرة».

بدوره، أكد الجانب الجزائري البدء في الخطوات الفعلية لعودة الشركات للعمل في ليبيا، فيما خلص الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة وتنسيق الجهود لوضع هذه النوايا موضع التنفيذ.

والإثنين الماضي، بحثت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «سوناطراك» الجزائرية تطورات برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2023. وأعلنت الشركة الجزائرية في السابع من نوفمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة لها في ليبيا، وحققت أربعة اكتشافات غازية بالمنطقة التعاقدية 96/95 بحوض غدامس.