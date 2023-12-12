«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

القاهرة - بوابة الوسط

حث وزير النفط والغاز بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» على «توحيد المجهود العربي لمجابهة التحديات السياسية والاقتصادية الدولية التي يشوبها الكثير من التسييس والمبالغة على أن النفط والغاز هما المصدران الوحيدان الذين يلحقان الضرر بالبيئة والمناخ».

وفي كلمة مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، أمس الإثنين، طالب الوزير عون بعقد لقاءات عربية ودولية لمناقشة حقيقة هذه المعلومات والادعاءات من خلال مؤتمرات للتدقيق والتخفيف، حسب بيان للوزارة.

وتزامنت تصريحات عون في المؤتمر الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، مع تواصل المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) بشأن مشروع الاتفاق الذي اقترحته الرئاسة الإماراتية للمؤتمر ولاقى رفضا واسعا لافتقاره إلى الطموح في التخلي عن الوقود الأحفوري.

مفاوضات شاقة في «كوب 28»

وفي ساعات الفجر الأولى من الثلاثاء، اليوم الذي يُفترض فيه أن تختتم أعمال المؤتمر في دبي، كرّرت الدول الغربية والدول الجزرية إضافة إلى دول أفريقية وأميركية لاتينية معارضتها للنصّ المقترح خلال جلسة مغلقة، حسب ما أفاد عدد من المفاوضين وكالة «فرانس برس».

وفي مستهل ليلة مشاورات طويلة، قال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري «إنه آخر مؤتمر كوب ستتاح لنا فيه فرصة الإبقاء على هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1.5 درجة مئوية قابل للتحقيق».