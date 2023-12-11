مؤسسة النفط تبحث مع «سوناطراك» الجزائرية مشاريع الاستكشاف والاستطلاع خلال 2023

بحثت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة سوناطراك الجزائرية، تطورات برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2023، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.
وقالت المؤسسة، إن إدارة الاستكشاف بالمؤسسة عقدت اجتماعاً تقابلياً فنياً مع نظرائها من شركة «سوناطراك» الجزائرية بمقر المؤسسة اليوم، استكمالاً للاجتماعات الفنية السنوية بين المؤسسة والشركات الأجنبية المشاركة.
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وبحسب البيان، شهد الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2023 والبرامج والميزانية المقترحة للعام 2024، فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
رفع حالة القوة القاهرة
ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين إدارتي الاستكشاف بالمؤسسة وسوناطراك بعد أن أعلنت الشركة في 7 نوفمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة لها في ليبيا، وحققت 4 اكتشافات غازية بالمنطقة التعاقدية 96/95 بحوض غدامس.
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