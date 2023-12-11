مؤسسة النفط تبحث مع «سوناطراك» الجزائرية مشاريع الاستكشاف والاستطلاع خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة سوناطراك الجزائرية، تطورات برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2023، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

وقالت المؤسسة، إن إدارة الاستكشاف بالمؤسسة عقدت اجتماعاً تقابلياً فنياً مع نظرائها من شركة «سوناطراك» الجزائرية بمقر المؤسسة اليوم، استكمالاً للاجتماعات الفنية السنوية بين المؤسسة والشركات الأجنبية المشاركة.

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وبحسب البيان، شهد الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2023 والبرامج والميزانية المقترحة للعام 2024، فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.