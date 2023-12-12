  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. علي الحبري في مقابلة خاصة مع قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 12:22 صباحا
شاهد.. علي الحبري في مقابلة خاصة مع قناة «الوسط»
المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري يتحدث خلال حوار برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv). (لقطة مثبتة من بث مباشر)
alwasat radio

يستضيف برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء الإثنين، المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، الذي تحدث عن عدة ملفات تتعلق بالوضع المصرفي في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وإشكالية إغلاق المقاصة وأزمة سعر الصرف، والعجز في النقد الأجنبي، وملف الاعتمادات المستندية.

ويتطرق الحوار إلى ملابسات توحيد إدارة المصرف المركزي بين شرق وغرب البلاد، والخطوات اللاحقة التي من شأنها معالجة المشكلات في الجهاز المصرفي الليبي، والمقترحات التي يراها مفيدة لمجلس الإدارة في هذا السياق.

- الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
- الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
- عقيلة: الحبري كان وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام لدرجة البخل
- «المركزي» ينهي سنوات الانقسام.. والجميع يترقب «شفافية» الإنفاق الحكومي

وخلال الحوار تمسك الحبري، الذي غادر منصبه في نوفمبر 2022 بقرار من مجلس النواب، بإغلاق نظام المقاصة الإلكتروني من إدارة المصرف في طرابلس في وقت سابق، وهي الخطوة التي اعتبرها في تصريحات سابقة سببًا في الركود الاقتصادي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن
الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
مشاركة ليبية في القمة العربية لريادة الأعمال
مشاركة ليبية في القمة العربية لريادة الأعمال
السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات
السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني...
المزيد
الفقي: يجب سد المنافذ غير النظامية بين تونس وليبيا لضمان السيطرة الأمنية
الفقي: يجب سد المنافذ غير النظامية بين تونس وليبيا لضمان ......
رغم العقوبات الغربية.. ليبيا في قائمة أكبر المستوردين للمشتقات النفطية الروسية
رغم العقوبات الغربية.. ليبيا في قائمة أكبر المستوردين ......
الطرابلسي يعلن سيطرة وزارة الداخلية على «رأس اجدير».. وتغيير قيادات أمنية في المنفذ
الطرابلسي يعلن سيطرة وزارة الداخلية على «رأس اجدير».. وتغيير......
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات ......
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة...
المزيد