شاهد.. علي الحبري في مقابلة خاصة مع قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء الإثنين، المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، الذي تحدث عن عدة ملفات تتعلق بالوضع المصرفي في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وإشكالية إغلاق المقاصة وأزمة سعر الصرف، والعجز في النقد الأجنبي، وملف الاعتمادات المستندية.

ويتطرق الحوار إلى ملابسات توحيد إدارة المصرف المركزي بين شرق وغرب البلاد، والخطوات اللاحقة التي من شأنها معالجة المشكلات في الجهاز المصرفي الليبي، والمقترحات التي يراها مفيدة لمجلس الإدارة في هذا السياق.

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وخلال الحوار تمسك الحبري، الذي غادر منصبه في نوفمبر 2022 بقرار من مجلس النواب، بإغلاق نظام المقاصة الإلكتروني من إدارة المصرف في طرابلس في وقت سابق، وهي الخطوة التي اعتبرها في تصريحات سابقة سببًا في الركود الاقتصادي.

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