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الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 12:56 مساء
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
الكبير خلال حديثه مع القطراني حول المقاصة في اجتماع حكومة الوحدة، 17 مايو 2023، (صورة من بث مباشر)
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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن المقاصة غير مغلقة بالمطلق، وما يتردد عن هذا الكلام «غير صحيح»، مضيفًا أن المقاصة جزء من نظام المدفوعات الوطنية، وهي مفتوحة «لكن أكبر مشكلة في مصرف التجارة والتنمية، والآن التنسيق مع فرع المصرف المركزي في المنطقة الشرقية وسيكون هناك حل لها قريبًا».

جاء ذلك في رده على سؤال من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حيث قال إن «المواطنين في المنطقة الشرقية يعانون من هذه المشكلة»، متابعا: «كيف نضع حلولاا تخدم المواطنين؟ هل نحن دولتان؟ حتى سعر الصرف في طرابلس غير سعر الصرف في بنغازي وسبها!»، وفق بث مباشر على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

كذبة علي الحبري
وأضاف الكبير أن أكثر من 96% من الصكوك على المقاصة الوطنية مقبولة بين المصارف بين بعضها بعضا، لكن بالعموم فكرة أن المقاصة مقفلة «كذبة روجها (النائب السابق لمحافظ مصرف ليبيا المركزي) علي الحبري ونجح في تسويقها».

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وفي لقاء مع «تلفزيون المسار» 14 مارس الماضي، قال الحبري، إن الكبير هو المسؤول عن الركود الاقتصادي؛ بسبب إغلاق المقاصة في العام 2014، بالإضافة إلى وقف السيولة وإغلاق المنظومة.

وأضاف أن اجتماعات توحيد إدارة المصرف المركزي حددت إعادة تفعيل المقاصة والمنظومة وتسهيل السيولة باعتبارها بادرة حسن نية، لكن «لم يحدث أي شيء حتى الآن».

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